Путин и Токаев провели телефонный разговор о ситуации в России

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Игорь Рязов
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Президент центральноазиатской республики назвал происходящие в РФ события ее внутренним делом.

Путин и Токаев провели телефонный разговор о ситуации в России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе лидера центральноазиатской республики.

«Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что президент Казахстана назвал происходящие в России события ее внутренним делом.

«Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», — добавил Токаев.

В конце сообщения указано, что Путин поблагодарил коллегу за проявленное понимание сложившейся ситуации.

Утром 24 июня Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам в связи с вооруженным мятежом, устроенным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Президент РФ назвал его действия предательством и изменой России, пообещал действовать жестко и привлечь виновных к ответственности.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Кирилл призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против собратьев.

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