Названа предварительная причина крушения самолета Як-52 в Подмосковье

Пилот упавшего в Московской области легкомоторного самолета Як-52 выполнял фигуры высшего пилотажа. По данным 5-tv.ru, крушение самолета произошло из-за того, что во время выполнения одного из элементов самолет не набрал достаточную высоту, поэтому пилот не смог выйти из фигуры.

Пилот в сопровождении девушки осуществлял тренировочный полет. Они готовились к соревнованиям, отрабатывая фигуры высшего пилотажа. И пилот, и девушка погибли.

Легкомоторный самолет Як-52 упал в районе подмосковного поселка Малино утром 25 июня. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.