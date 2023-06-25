Названа предварительная причина крушения самолета Як-52 в Подмосковье
Пилот и пассажир не выжили.
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
Пилот упавшего в Московской области легкомоторного самолета Як-52 выполнял фигуры высшего пилотажа. По данным 5-tv.ru, крушение самолета произошло из-за того, что во время выполнения одного из элементов самолет не набрал достаточную высоту, поэтому пилот не смог выйти из фигуры.
Пилот в сопровождении девушки осуществлял тренировочный полет. Они готовились к соревнованиям, отрабатывая фигуры высшего пилотажа. И пилот, и девушка погибли.
Легкомоторный самолет Як-52 упал в районе подмосковного поселка Малино утром 25 июня. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.
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