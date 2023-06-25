«Желать счастья»: Кирилл Плетнев показал подросшего сына от Нино Нинидзе
Звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнев опубликовал фото с семилетним сыном от актрисы Нинидзе
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
Режиссер опубликовал фото с Александром.
Режиссера-постановщика Кирилла Плетнева публика знает как автора таких картин, как «Семь ужинов», «Без меня», «Оффлайн» и актера фильмов «Диверсант», «Солдаты», «Однажды в Ростове» и других.
В светских хрониках имя 43-летнего артиста мелькает и в связи с его бывшей супругой — звездой сериала «Отель Элеон», Нино Нинидзе. Дело в том, что уже год ходят слухи о том, что пара, возможно, воссоединится, пишет издание «Вокруг ТВ».
Публика уже не раз замечала их вместе во время публичных мероприятий.
Также в минувшую субботу Плетнев опубликовал фото с семилетним Александром. На снимке видно, что папа и сын с удовольствием проводят время друг с другом. Наследник прижимался к плечу отца.
Сын Плетнева родился 13 декабря 2015 года. Спустя четыре года супруги разошлись, причем расставание произошло практически через год после свадьбы. Однако бывшие возлюбленные пообещали остаться близкими людьми: все-таки у них общий ребенок.
«Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — заявила тогда Нинидзе с социальной сети.
Сам режиссер делился своими чувствами и заявлял о том, что находится в депрессии. После восьмилетнего перерыва он снова столкнулся с паническими атаками, с которыми раньше помогала справиться Нино.
Несмотря на статус холостяка, Кирилл редко афиширует личную жизнь. В начале прошлого года он спровоцировал слухи о романе с Полиной Максимовой. Звезда снялась у него в трех картинах, в том числе и в «Оффлайне».
Помимо этого, мужчина и женщина появились вместе на премьере «День слепого Валентина». Но ни актриса, ни режиссер не комментировали домыслы, а в мае стало известно, что Максимова вышла замуж за Романа Маякина.
Впрочем, и эта информация тоже не получила подтверждения, так как Маякин заявил об отношениях с журналисткой Кристиной Вайсберг.
Сама Нино Нинидзе летом 2019 года начала встречаться с Максимом Виторганом, который незадолго до этого тоже пережил развод. Артист шесть лет состоял в браке с Ксенией Собчак.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виторган и Нинидзе поставили точку в вопросе об их расставании.
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