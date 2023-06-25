Бессмертный: стала известна личность пилота, погибшего в Подмосковье

По предварительным данным, пилот не смог выйти из фигуры.

Легкомоторный самолет Як-52 упал в районе подмосковного поселка Малино утром 25 июня. За рулем летательного аппарата был Евгений Бессмертный, который выполнял один из сложных элементов. Во время выполненяи трюка самолет не набрал достаточную высоту. Пилот не смог выйти из фигуры.

Как стало известно 5-tv.ru, Евгений Бессмертный — чемпион Московской области по высшему пилотажу.

Мужчина в сопровождении девушки осуществлял тренировочный полет. Они готовились к соревнованиям, отрабатывая фигуры высшего пилотажа. И летчик, и девушка погибли. Информации о личности скончавшейся нет.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru назвал предварительную причину крушения самолета Як-52 в Подмосковье.