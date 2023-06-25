«Захочет убежать»: что делать людям с тревожно-избегающим типом привязанности

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 40 0

Людям с тревожно-избегающим типом привязанности нужно научиться выстраивать отношения

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Главное, не находить себе такой же тип личности. Но почему?

Что делать, если партнер обвиняет в том, что ты играешь в «горячо-холодно» и катаешь его на эмоциональных качелях? Что если такое поведение действительно имеет место быть? Иногда нездоровые поступки людей в отношениях вызваны не желанием издеваться над партнером с помощью психологических манипуляций, а из-за тревожно-избегающего типа привязанности. 5-tv.ru решил поинтересоваться у психолога Юлии Лебедевой, что делать, если отношения рушатся не из-за желания человека, а из-за принадлежности к определенному типу личности.

По словам психолога, ответ прост — «прежде всего жить».

«Как сделать это эффективно, классно и здорово? Можно через ознакомление с этим типом личности. В интернете очень много интересной и полезной информации», — заявила эксперт.

Прежде всего, надо понять, как формируется этот тип личности. По словам врача, большое влияние на формирующуюся личность оказывает семья. Например, в детстве один из родителей отверг ребенка эмоционально.

«Не дал ему близости, не закрыл его потребности. Он его, может быть, не любил или критиковал, бил. Возможно, просто игнорировал, что самое худшее», — объясняет Лебедева.

Тогда маленький ребенок, а в последствии уже взрослая личность не понимает, как правильно выстроить отношения с близким. Однако сделать так, чтобы взаимоотношения были здоровыми, — возможно.

«Главное, не находить себе такой же тип личности. Иначе вместе такие люди будут очень тревожно друг друга избегать», — утверждает психолог.

Чтобы все было хорошо, нужно проработать такие травмы с психологом. Он поможет наладить контакт за счет того, что начнется длительная терапия, которая продлится от нескольких месяцев до года.

«Ваш психолог будет, так сказать, вашим партнером, которому вы сможете рассказать что-то, поделиться, разоткровенничаться», — говорит эксперт.

Таким образом врач научит выстраивать близкие и доверительные взаимоотношения.

«Без помощи специалиста это сделать крайне тяжело. Вы будете максимально бежать из контакта, от любых серьезных и классных отношений», — объясняет Лебедева.

Более того, от мозгоправа человек также захочет убежать, сломя голову.

«Я рекомендую вам заставить себя пройти определенный курс терапии. И с таким типом личности можно стать счастливым. Нужно просто научиться с этим жить», — подытоживает Юлия Лебедева.

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