Попал в список должников: лечащийся Роман Костомаров не оплатил налоги

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 208 0

Фигурист Роман Костомаров не выплатил налоги на сумму 112 тысяч рублей

Попал в список должников: лечащийся Роман Костомаров не оплатил налоги

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Близкие активно поддерживают фигуриста в его реабилитации.

Российский фигурист Роман Костомаров уже полгода находится на реабилитации. У спортсмена была тяжелая пневмония. Из-за болезни у фигуриста возникли осложнения в форме некроза тканей. При этом Костомаров надеется на лучшее, хоть впереди у него долгий и тяжелый путь. К тому же, как выяснилось, Костомаров оказался в долгах.

Фигурист попал в список должников ФНС. За прошлый год он не оплатил налоги на сумму 112 тысяч рублей. Об этом сообщило издание KP.RU. Но, видимо, семья фигуриста пока что не обращает на это внимания. Жена спортсмена Оксана Домнина буквально поселилась в больнице, чтобы помочь мужу.

Близкие фигуриста не сомневаются в нем. Они полны уверенности в том, что Костомаров не просто встанет на ноги, но и снова сможет надеть коньки.

«Роман очень сильный. Я точно знаю, что все будет хорошо», — сказала российская фигуристка Татьяна Навка.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей — стачала частично стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. С ним работают реабилитологи, идет подготовка к протезированию. Наибольшие трудности в реабилитации спортсмена вызывает работа с психологами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Роман Костомаров отказывается от помощи психологов.

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