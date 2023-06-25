В Болгарии взорвался склад боеприпасов поставщика оружия боевиков ВСУ

Второй за год пожар произошел на складе боеприпасов, принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву, в болгарском городе Карнобат. По данным радиостанции BNR, Гебрев поставлял оружие на Украину во время конфликта на востоке страны в 2014 году.

Отмечается, что перед пожаром произошла серия взрывов. Сам склад в результате полностью сгорел. Расследование по факту пожара ведет агентство национальной безопасности.

Подобный инцидент случился в июле 2022 года. Тогда Гебрев заявил об умышленном поджоге. Сейчас он говорит, что не знает, существует ли связь между двумя пожарами.

Болгарский торговец оружием фигурировал и в истории с пожаром на оружейном складе в Чехии девять лет назад. Компания Гебрева ЕМКО хранила не предназначенные для дальнейшей продажи боеприпасы времен Варшавского договора на складах в деревне Врбетице, где в 2014 году прогремели два взрыва и погибли люди. Как заявлял тогда предприниматель, его фирма, как и многие другие, арендовала склады на месте трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в здании порохового завода в тамбовском городе Котовск.