Машина взорвалась во дворе жилого дома в Москве — видео с места

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 866 0

В Москве на Фестивальной улице взорвалась машина

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

Автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Фестивальной улице.

Судя по имеющимся в распоряжении 5-tv.ru кадрам, в результате взрыва авто перевернулось. Предварительной причиной стал взрыв газового баллона.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадал один человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фура с фейерверками загорелась в Москве, устроив зрелищное ДТП.

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