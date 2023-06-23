Фура с фейерверками загорелась в Москве, устроив зрелищное ДТП

Водители просто боялись ехать мимо, чтобы не попасть под очередной огненный залп.

Яркое и зрелищное ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Москве. У фуры, груженой фейерверками, отсоединился прицеп, а следом начался незапланированный салют.

Движение на шоссе было полностью блокировано. Водители просто боялись ехать мимо, чтобы не попасть под очередной огненный залп, и ждали, когда салют закончится.