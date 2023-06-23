Фура с фейерверками загорелась в Москве, устроив зрелищное ДТП
Фура с фейерверками загорелась в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
Водители просто боялись ехать мимо, чтобы не попасть под очередной огненный залп.
Яркое и зрелищное ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Москве. У фуры, груженой фейерверками, отсоединился прицеп, а следом начался незапланированный салют.
Движение на шоссе было полностью блокировано. Водители просто боялись ехать мимо, чтобы не попасть под очередной огненный залп, и ждали, когда салют закончится.
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