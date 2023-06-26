🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июня. Новые сутки растущей Луны — благоприятное время для начинаний. Представители практически всех знаков зодиака смогут оставить проблемы в прошлом и открыть очередную страницу в жизни.

♈ Овны

Возможно, вы заметили новые проявления любви в своей жизни, Овны. Попробуйте следовать за тем, что движет вами вперед, со счастливым сердцем, чтобы послать в космос четкие намерения о том, чего вы хотели бы больше в своей жизни. Если заметите, что у вас и так все хорошо, это поможет вам почувствовать, что поводов для беспокойства на самом деле нет.

Космический совет: отвернитесь от скептиков и критиков, чтобы получить удовольствие от желаемого.

♉ Тельцы

Что вы хотите изменить в своей жизни, Тельцы? Воспринимайте это как божественное руководство и настройтесь на то, чтобы сделать это так или иначе. Возможно, что-то подтолкнуло вас к тому, чтобы почувствовать, что все должно измениться, и вы решили либо замедлить темп, либо полностью изменить курс. Нежность, которую вы хотите добавить в свою жизнь, — то, что нужно, поэтому акцент необходимо сделать именно на этом.

Космический совет: покажите пример окружающим — судьба вас за это наградит.

♊ Близнецы

Близнецы, остерегайтесь эмпатической перегрузки. Вы можете отлично решать проблемы, но это не значит, что трудности, с которыми вы сталкиваетесь, должны решаться вами. Полезно будет восстановить свои границы и вспомнить о признаках, которые вы ощущаете при выгорании. Наберитесь терпения, чтобы самому не стать пациентом.

Космический совет: прислушайтесь к мудрым словам, которыми вы делитесь с собой — это жемчужины мудрости от ваших ангелов.

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♋ Раки

Выйдите из пространства, которое кажется клаустрофобным или закрытым, и ощутите то, что освобождает вас, Раки. Сегодня подходящий день, чтобы нажать на кнопку «отправить» в письмах, которые находятся в черновиках, но ждут «подходящего момента». Больше нельзя сидеть на фундаменте, который вы себе возвели. Вы знаете, что делать, и прекрасно осознаете, что двигаться необходимо уже сейчас.

Космический совет: приступайте к делу и ожидайте чудесных результатов.

♌ Львы

Ваше тело общается с вами, Львы. Если оно просит отдыха, предоставьте ему это. Если оно говорит вам, что что-то не так, доверяйте ему. Так вы открываете двери для блестящих идей, вдохновения и ресурсов. Следуйте подсказкам, которые вы получаете, и пробивайтесь к цели.

Космический совет: сделайте перерыв на заботу о себе и возвращайтесь с ангельскими крыльями.

♍ Девы

Время взять на себя ведущую роль в своей жизни, Девы. Ищите баланс, держась за штурвал судьбы, а также дарите любовь, давая понять другому человеку, что вам нужно от отношений.

Космический совет: любовь должна ощущаться как покой, а достичь этого можно лишь благодаря миролюбивой коммуникации.

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♎ Весы

О чем бы вы ни подумали, вы получаете это, Весы, поэтому представляйте позитивные вещи и забудьте о том, что преграждает прогресс. Не заметайте проблемы под ковер, но и не делайте слишком большой акцент на текущих проблемах. Ваше сердце указывает путь вперед. Так что доверьтесь своим эмоциям и чувствам, которые приведут вас туда, где вам нужно быть.

Космический совет: все в полном порядке — посмотрите шире и вы увидите, как красивый узор формируется прямо перед вами.

♏ Скорпионы

Под поверхностью проблем скрыта тайна о том, как научиться ставить себя на первое место, Скорпионы. Все, через что вы прошли в последнее время, возможно, только подталкивало вас в этом направлении. Не забывайте держать блокнот открытым, чтобы делать заметки по пути. Исследуйте способы делать что-то по-другому и отмечайте, происходят ли какие-либо изменения.

Космическая мудрость: исключите помехи и пусть это сделает вашу жизнь лучше.

♐ Стрельцы

Пришло время закатать рукава и приступить к программе по оздоровлению — как тела, так и души. У вас есть все необходимое, чтобы добиться цели, поэтому не уклоняйтесь от этого.

Космический совет: чтобы ваши блестящие идеи расцвели, нужно немного терпения.

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♑ Козероги

Взгляните на то, что не получается, и уберите беспорядок, Козероги. Это добавляет комфорта в жизнь, создавая условия для процветания и изобилия. Попробуйте заняться медитацией, чтобы освежить свой разум и насытить душу.

Космическая мудрость: записывая мысли и цели, вы создаете ясность и устраняете хаос.

♒ Водолеи

Очистите свою атмосферу и пространство, Водолеи. У вас есть дар понимания, что является настоящей суперспособностью. Поставьте перед собой четкие намерения, применив это умение к себе. Уважайте свои чувства, а также расправьте крылья для большого полета.

Космический совет: любовь может войти в вашу жизнь, только если вы позволите ей это сделать.

♊ Рыбы

Прислушайтесь к своим внутренним побуждениям сегодня, чтобы идти к победе, Рыбы. Этот переходный этап, через который вы проходите, учит вас, как восстановить равновесие и силу. Имейте мужество, чтобы встать и идти с упорством и решимостью. Вы вдохновляете больше людей, чем думаете, так что не тушите эту искру.

Космический совет: ваши молитвы услышаны и на них вскоре будет дан ответ.

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