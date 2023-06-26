Ирландский депутат обвинил Зеленского в продаже государственных земель

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

По мнению депутата, украинский лидер пользуется текущим конфликтом.

Ирландский депутат обвинил Зеленского в продаже государственных земель

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании украинского конфликта ради выгоды — продажи государственных земель.

«Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> Более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся в западных налоговых убежищах. За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал он в Twitter.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Зхарова заявила, что Украина — это прачечная для коллективного Запада по выводу ресурсов и перенаправлению денег со счетов на счета. По ее словам, в этой стране процветает коррупция и ее почти невозможно искоренить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как партия Зеленского попала в коррупционный скандал.

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