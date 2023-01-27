Захарова из-за коррупции на Украине назвала ее «прачечной для Запада»

Представитель МИД заявила, что коррупцию на Украине уже не искоренить никогда.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время еженедельного брифинга для журналистов прокомментировала ситуацию с Украиной.

По ее словам, в этой стране процветает коррупция и ее почти невозможно искоренить.

«Украина — это прачечная для коллективного Запада по выводу ресурсов и перенаправлению денег со счетов на счета. Это просто бандитизм», — заявила Захарова.

До этого общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель также назвал Украину «страной непуганой коррупции», где в последнее время все больше стали процветать финансовые преступления. В связи с чем недавно на Украине произошли серьезные кадровые перестановки.

Еще год назад в Европе обнаружили, что президент Украины причастен к коррупционным схемам и имеет множество офшорных счетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Билл Гейтс назвал одно из худших правительств в мире, которое сильно коррумпировано.