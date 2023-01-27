Захарова из-за коррупции на Украине назвала ее «прачечной для Запада»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Представитель МИД Захарова из-за коррупции и бандитизма назвала Украину «прачечной для Запада»

Захарова из-за коррупции на Украине назвала ее «прачечной для Запада»

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Украинский кризис

Представитель МИД заявила, что коррупцию на Украине уже не искоренить никогда.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время еженедельного брифинга для журналистов прокомментировала ситуацию с Украиной.

По ее словам, в этой стране процветает коррупция и ее почти невозможно искоренить.

«Украина — это прачечная для коллективного Запада по выводу ресурсов и перенаправлению денег со счетов на счета. Это просто бандитизм», — заявила Захарова.

До этого общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель также назвал Украину «страной непуганой коррупции», где в последнее время все больше стали процветать финансовые преступления. В связи с чем недавно на Украине произошли серьезные кадровые перестановки.

Еще год назад в Европе обнаружили, что президент Украины причастен к коррупционным схемам и имеет множество офшорных счетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Билл Гейтс назвал одно из худших правительств в мире, которое сильно коррумпировано.

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