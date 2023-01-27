Захарова из-за коррупции на Украине назвала ее «прачечной для Запада»
Представитель МИД Захарова из-за коррупции и бандитизма назвала Украину «прачечной для Запада»
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Представитель МИД заявила, что коррупцию на Украине уже не искоренить никогда.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время еженедельного брифинга для журналистов прокомментировала ситуацию с Украиной.
По ее словам, в этой стране процветает коррупция и ее почти невозможно искоренить.
«Украина — это прачечная для коллективного Запада по выводу ресурсов и перенаправлению денег со счетов на счета. Это просто бандитизм», — заявила Захарова.
До этого общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель также назвал Украину «страной непуганой коррупции», где в последнее время все больше стали процветать финансовые преступления. В связи с чем недавно на Украине произошли серьезные кадровые перестановки.
Еще год назад в Европе обнаружили, что президент Украины причастен к коррупционным схемам и имеет множество офшорных счетов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Билл Гейтс назвал одно из худших правительств в мире, которое сильно коррумпировано.
- 27 янв
- Песков согласился с Трампом в способности США быстро завершить конфликт на Украине
- 27 янв
- Воюющий за ВСУ украинский фигурист Дмитрий Шарпар ликвидирован под Артемовском
- 27 янв
- Экс-президент США Трамп заявил, что мог бы решить украинский кризис за сутки
- 27 янв
- «Боец к бойцу»: как российские военные героически ведут бои под Угледаром
- 26 янв
- В ООН заявили, что поставки Украине танков не ведут к миру
- 26 янв
- США готовы смягчить антироссийские санкции
- 26 янв
- Нацистская идеология: Коротченко назвал причины вхождения «Азова»* в состав Сухопутных войск ВСУ
- 26 янв
- Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
- 26 янв
- Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
- 26 янв
- В Кремле отреагировали на предложение изменить статус СВО на Украине
Читайте также
80%
0.17 75.33
0.37
Нашли ошибку?