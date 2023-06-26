Появится рак? Что может случиться при травмировании родинки

Одна из главных рекомендаций — регулярно посещать дерматолога.

Многие знают про связь между родинками и возможным развитием онкологии. Однако что случится, если человек оторвет ее или поцарапает? На этот вопрос ответила кандидат медицинских наук, врач-онколог, пластический хирург, завотделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского» Елена Батухтина.

Так, известно, что расчесывание родинки не вызывает развитие злокачественных опухолей кожи. Более того, однократные или даже регулярные травмы в их области не приведут к образованию меланомы или рака кожи.

Например, после получения повреждения человек может обнаружить новообразованную меланому. Однако не стоит думать, что это произошло вследствие травмы невуса (родинки — Прим. ред.), передает издание aif.ru.

В некоторых случаях кровь из родинки может идти не из-за повреждения, при этом меланома будет внешне схожа с невусом. Кровотечение при таком сценарии будет свидетельствовать о запущенной стадии злокачественной опухоли кожи.

Как поступить при наличии крови?

Кровоточащие родинки можно лечить и дома, но все же стоит сперва посетить специалиста. Пациенту, скорее всего, предложат сделать биопсию, а иногда и посоветуют удалить образование с последующим проведением гистологического исследования.

Родинки после удаления, как правило, на том же месте не появляются. Однако образование пигментных изменений на участке должно побудить человека оперативно связаться с врачом.

Правила обращения с родинками

Вне зависимости от наличия травм невуса, людям необходимо ежегодно посещать дерматолога. Помимо этого, следует самостоятельно регулярно проверять состояние кожи.

Многие меланомы имеют черный или темно-коричневый цвет, а свежие родинки, с большой вероятностью, могут быть меланомами. Осмотр тела перед зеркалом представляет собой удобный способ контролировать изменения и дает возможность оперативно обратиться к врачу. При визуальном контроле лучше всего следовать правилу «ABCDE»:

Асимметрия: одна половина родинки отличается от другой;

Неровности границ: края родинки являются зазубренными или зубчатыми;

Цветовые вариации: один невус может иметь оттенки коричневого, коричнево-черного и черного цветов. Возможно наличие синего, красного, белого или серого оттенков;

Диаметр: обычно превышает шесть миллиметров;

Изменения: цвета, формы, размера, а также рост на новом участке.

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