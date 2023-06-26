Голикова раскрыла дополнительный способ роста доходов в бюджеты всех уровней

Увеличение показателя, по ее оценкам, приведет к росту зарплат 4,8 миллиона граждан.

Рост уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 2024 года станет источником дополнительных доходов в бюджеты всех уровней. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В первую очередь, в бюджеты регионов, поскольку туда поступает основной подоходный налог и составляет их основную доходную базу», — пояснила она в беседе с ТАСС.

Увеличение показателя, по ее оценкам, приведет к росту зарплат 4,8 миллиона граждан. При этом сотрудники, находящиеся на более квалифицированных должностях, также увидят рост доходов благодаря общему увеличению фонда оплаты труда, добавила вице-премьер.

С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рубля. При этом с начала следующего года показатель вырастет до 19 242 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как вырастет МРОТ в России в 2024 году.