«Злая мачеха»: королева Камилла против возвращения принца Гарри во дворец

Женщина предпочитает держаться от пасынка. Но почему?

Ослабленное финансовое положение принца Гарри может стать причиной возвращения обратно в Лондон. Но королевский двор не рад таким обстоятельствам, против семьи герцогов Сассекских выступает королева-консорт Камилла, пишет издание Express.

Дело в том, что наследие продолжает судиться с таблоидами и остается под прицелом пристального внимания общественности.

Пресса задается вопросом, как же будет складываться жизнь принца Гарри и Меган Маркл дальше. После того, как у герцогов Сассекских прекратилось сотрудничество со Spotify, их финансовое положение стало явно хуже. А значит, сыну Карла III придется искать новые способы заработка на своем прошлом и королевском титуле.

Недавно инсайдеры из Netflix заявили, что у Гарри и его супруги наступил «кризис жанра». Однако пока что стриминговый сервис не планирует разрывать контракт с королевской семьей почти на 51 миллионов долларов, сотрудники ждут новых идей, и, по всей видимости, скандалов, которые снова привлекут многомиллионную аудиторию.

Но британские таблоиды считают, что герцогам Сассекским пора задуматься не о творческой деятельности, а о том, как воссоединиться с семьей.

Эксперт королевской семьи Британии Ричард Палмер заявлял, что Карл III «был бы не против возвращения сына на родину». Он признался, что у разрыв монарха с сыном остается «открытой раной», несмотря на то, что он не встречался с ним во время последних двух визитов Гарри в Лондон.

Также один из инсайдеров утверждает, что идеи мужа не разделяет Камилла. Она до сих пор помнит о мемуарах пасынка «Запасной», в которых он раскритиковал женщину и назвал ее «злой мачехой».

«Из-за столь резких слов принца она предпочитает держаться от него и его жены подальше. Карл III безоговорочно любит Камиллу и, если возникнет противостояние, предпочтет ее комфорт их появлению во дворце», — поясняет источник.

Однако женщина прекрасно понимает, что ей не стоит вставать между сыном и отцом, поэтому в большей степени все винят Меган во всем беспорядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри продает права на экранизацию книги «Запасной».