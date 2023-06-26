В Госдуме сообщили о лишении ЧВК возможности заключать контракты с уголовниками

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 143 0

Сделать это возможно будет только через Минобороны.

В Госдуме сообщили о лишении ЧВК возможности заключать контракты с уголовниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Частные военные компании лишили возможности заключать контракты с судимыми. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, передает агентство ТАСС.

Депутат пояснил, что нижняя палата недавно внесла изменения в законодательство. Согласно нововведениям, судимые и отбывающие наказания в местах лишения свободы не смогут заключать контракты с ЧВК. Однако у заключенных появится возможность заключать контракты с Минобороны РФ.

«Законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная подписана», — прокомментировал Крашенинников.

Ранее ЧВК могли привлекать к военной службе лица, находящиеся под приговором. Теперь же эта функция будет недопустима для частных компаний. Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал соответствующий указ.

Согласно документу, судимые граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период военного времени, военного положения или мобилизации. Норма не распространяется на злоумышленников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России участников СВО освободят от уголовной ответственности.

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