В России освободят от уголовной ответственности участников СВО

Воспользоваться новой мерой смогут лица, которые находятся в настоящее время под следствием или осуждены.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, устанавливающий основания освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) в период мобилизации.

Однако отмечается, что речь идет о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу закона. То есть, воспользоваться новой нормой смогут лица, которые находятся в настоящее время под следствием или осуждены, а также отбывшие наказание и освобожденные условно-досрочно.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Госдуму внесен проект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО.