«Не зря стал олимпийским чемпионом»: коллеги поддержали Романа Костомарова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Фигуристка Катарина Гербольдт восхищена упорством Романа Костомарова, который проходит реабилитацию после ампутации

«Не зря стал олимпийским чемпионом»: коллеги поддержали Романа Костомарова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Фигуристка очень рада за своего коллегу по цеху.

В своем личном блоге фигурист Роман Костомаров опубликовал видео, в котором впервые предстал с протезами на ногах. Российская спортсменка Катарина Гербольдт поделилась мнением о появлении своего коллеги по цеху в таком виде.

«У меня самые положительные эмоции! Я очень рада за Рому. Он большой молодец, борется, доказывает всем, что он не зря стал олимпийским чемпионом. Он крутой спортсмен и человек. Хочу пожелать ему в дальнейшем таких же крутых результатов», — рассказала фигуристка изданию Газета.ру.

Спортсменка знала, какой характер, желание и стремление у Костомарова. Поэтому Гербольдт надеялась и верила в то, что фигурист добьется того, чего хочет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров впервые показал протезы после ампутации. Он лишился части конечностей из-за гангрены, но олимпийский чемпион не собирается сдаваться. Сейчас он активно проходит реабилитацию. 

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