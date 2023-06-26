«Не зря стал олимпийским чемпионом»: коллеги поддержали Романа Костомарова

Фигуристка очень рада за своего коллегу по цеху.

В своем личном блоге фигурист Роман Костомаров опубликовал видео, в котором впервые предстал с протезами на ногах. Российская спортсменка Катарина Гербольдт поделилась мнением о появлении своего коллеги по цеху в таком виде.

«У меня самые положительные эмоции! Я очень рада за Рому. Он большой молодец, борется, доказывает всем, что он не зря стал олимпийским чемпионом. Он крутой спортсмен и человек. Хочу пожелать ему в дальнейшем таких же крутых результатов», — рассказала фигуристка изданию Газета.ру.

Спортсменка знала, какой характер, желание и стремление у Костомарова. Поэтому Гербольдт надеялась и верила в то, что фигурист добьется того, чего хочет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров впервые показал протезы после ампутации. Он лишился части конечностей из-за гангрены, но олимпийский чемпион не собирается сдаваться. Сейчас он активно проходит реабилитацию.