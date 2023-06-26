МЧС сообщило о ликвидации пожара в ростовском зоопарке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Пожарным помимо тушения огня пришлось эвакуировать десятки животных и спасать экспонаты местного музея.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Telegram / mchs_official; 5-tv.ru

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Пожар в ростовском зоопарке, начавшийся несколько часов назад, ликвидирован. Об этом сообщили в управлении МЧС по области.

«Сотрудники МЧС России не только спасли всех животных, а это несколько десятков кроликов, хомяков, шиншил, — им удалось вынести из опасной зоны ценные экспонаты», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о пожаре в зоопарке Ростова-на-Дону. Уточнялось, что загорелась кровля здания музея, расположенного на территории зоопарка. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожару присвоили ранг № 2. К ликвидации возгорания привлекли 48 человек и 17 единиц техники.

Администрация города и сотрудники МЧС предприняли все меры по спасению животных, которых эвакуировали в безопасные места. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

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