«Кушать очень хотелось»: Наталья Рудова попробовала верблюжьи фекалии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Актриса Наталья Рудова попробовала верблюжьи фекалии

«Кушать очень хотелось»: Наталья Рудова попробовала верблюжьи фекалии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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По словам актрисы, какого-либо отвращения она не испытала.

Актриса Наталья Рудова шокировала поклонников неожиданным поступком. В рамках нового реалити-шоу на федеральном канале знаменитость съела верблюжьи фекалии. Правда, произошло это случайно, но отвращения все равно не вызвало.

В каждом выпуске для команд подготовлены различные испытания на выносливость, смекалку, логику, скорость. Тот, кто хуже всех справится с заданием, отправится на испытание на вылет — проигравший навсегда покидает шоу.

Так, в первом выпуске одним из испытаний стало приготовление блюда на открытом воздухе. Нужно было приготовить лепешки. Но…жарить их надо было на верблюжьих фекалиях.

Поначалу Рудова спокойно готовила, но в один момент не удержалась и попробовала его. Актриса так хотела есть, что случайно вместе с лепешкой отведала и фекалии верблюда.

«Я попробовала лепешку, мне кажется, она отдает фекалиями. Я съела фекалии верблюда. Кушать очень хотелось», — призналась сразу знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталью Рудову ущемляли из-за внешности.

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