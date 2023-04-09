Любовница и жертва: Рудова пожаловалась на дискриминацию «из-за красоты»

За актрисой давно закрепился образ красивой и мстительной героини. Но почему режиссеры не видят в ней сильного персонажа?

Российская актриса Наталья Рудова посетовала на режиссеров, которые предлагают ей однотипные роли. В социальных сетях артистка подняла тему предрассудков по поводу внешности. По словам Натальи, ей с этим приходится сталкиваться очень часто: в кино и сериалах Рудова чаще всего играет мстительных женщин, а зрителям запоминается как «красивая стерва».

Происходит это потому, что большинство режиссеров не хотят думать, уверена актриса. Ее приглашают на соответствующие роли, но они редко бывают положительными.

«Я разная, но никогда не стерва. А очень бы хотелось, мне очень не хватает этого в жизни», — заявила актриса.

По мнению Рудовой, не только в киноиндустрии, но и стране в целом женщины с подобной внешностью считаются не способными к страданию или чувствительности. Наталья сталкивалась с предрассудками также по поводу своих личных качеств в жизни — многие люди, по ее словам, не видят в ней хорошую жену, мать детей и даже хорошего человека.

«Очень много предрассудков касаемо внешности», — пожаловалась актриса.

Образ красивой стервы достался Наталье Рудовой в частности за счет того, что в 39 лет она выглядит очень молодо и свежо. Актриса следит за собой: одевается в стильные молодежные наряды, ходит к косметологу, занимается спортом и следит за питанием. Даже о ботоксе Рудова рассказывать не стесняется — позволяет его редко и в небольшом количестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова опубликовала горячее фото в купальнике.