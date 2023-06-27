Машины превратились в груду металлолома: кадры с места смертельной аварии под Самарой

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 677 0

Опубликованы кадры с места смертельной аварии под Самарой

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ДТП погибли шесть человек.

Страшная авария произошла в Самарской области, которая унесла жизни шести человек. На 110-м километре трассы А-300 столкнулись легковой автомобиль Hyundai Elantra и микроавтобус Honda. На месте трагедии находится корреспондент «Известий» Данила Рябчиков.

«По информации полиции, водитель легковушки выехал на встречку. Это видно по резким следам торможения на асфальте. В микроавтобусе на момент ДТП находилось восемь человек. Там погибла женщина», — рассказывает журналист.

Он рассказал, что удар в момент столкновения был такой силы, что легковой автомобиль вылетел в кювет. В результате машина превратилась буквально в груду металлолома.

В результате столкновения погибли ее водитель и четыре пассажира — им не помогли даже подушки безопасности.

Также пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь. Сотрудники ГАИ временно организовали движение в объезд данного участка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в ДТП в Самарской области выросло до восьми.

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