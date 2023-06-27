В России предложили отменить НДФЛ для граждан, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 67 0

Авторы законопроекта считают, что благодаря этому такая категория россиян сможет повысить свой уровень жизни.

В России предложили отменить НДФЛ для граждан, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Milly

Читайте нас в: Дзен Новости

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР направили в кабмин законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех граждан, которые зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказались проект документа и пояснительная записка.

Авторы инициативы хотят тем самым доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса РФ», внеся в него поправки, которые позволят установить нулевую ставку НДФЛ для россиян, чей ежемесячный заработок не превышает упомянутую сумму. Отмечается, что благодаря этому россияне с низким уровнем заработной платы смогут повысить свой уровень жизни и сохранить больше денег.

В случае принятия законопроекта Госдумой нововведение вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете операций по смене пола.

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

9:27
Кровавая бойня: ожесточенная битва за инвестиции идет в Силиконовой долине
9:14
Их не отлавливают: почему в Новой Москве появилось много змей
9:01
«Работаем над этим»: Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки
9:01
«Я уже бывалый казачок»: почему певец Данко не помогает своим детям
8:47
«Немножечко круче»: Рита Дакота рассказала о жизни после свадьбы
8:34
«Всегда несут проблемы»: как аборты влияют на здоровье женщин

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака
В фильме Гайдая про Шурика зрители нашли киноляп, оказавшийся подсказкой режиссера
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео