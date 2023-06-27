В России предложили отменить НДФЛ для граждан, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР направили в кабмин законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех граждан, которые зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказались проект документа и пояснительная записка.

Авторы инициативы хотят тем самым доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса РФ», внеся в него поправки, которые позволят установить нулевую ставку НДФЛ для россиян, чей ежемесячный заработок не превышает упомянутую сумму. Отмечается, что благодаря этому россияне с низким уровнем заработной платы смогут повысить свой уровень жизни и сохранить больше денег.

В случае принятия законопроекта Госдумой нововведение вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете операций по смене пола.