«Немножечко круче»: Рита Дакота рассказала о жизни после свадьбы

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Аделина Ким
Аделина Ким 52 0

Рита Дакота призналась, что ее жизнь после свадьбы практически не изменилась

«Немножечко круче»: Рита Дакота рассказала о жизни после свадьбы

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Певица сравнила жизнь до и после замужества с новым телефоном.

Чуть больше месяца назад певица Рита Дакота официально связала себя узами брака с возлюбленным Федором Белогаем. Пара на свадьбе выглядела весьма необычно — были одеты в спортивную одежду. А расписались скромно — в МФЦ.

Звезда подчеркнула, что уже прошел ровно месяц с того момента, как они поженились. Она отметила, что жизнь до и после штампа в паспорте ничем не отличаются.

«Сегодня ровно месяц, как мы официально муж и жена. Как новый айфон — все то же самое, только еще немножечко круче», — рассказала певица, опубликовав в блоге фото с торжества.

Для Дакоты это уже второй брак. Она была замужем за певцом Владом Соколовским. В семье родилась дочка Мия. Спустя три года совместной жизни пара распалась. По словам Дакоты, причиной стали измены некогда возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота приехала в ЗАГС на самокате.

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