«Немножечко круче»: Рита Дакота рассказала о жизни после свадьбы
Рита Дакота призналась, что ее жизнь после свадьбы практически не изменилась
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
Певица сравнила жизнь до и после замужества с новым телефоном.
Чуть больше месяца назад певица Рита Дакота официально связала себя узами брака с возлюбленным Федором Белогаем. Пара на свадьбе выглядела весьма необычно — были одеты в спортивную одежду. А расписались скромно — в МФЦ.
Звезда подчеркнула, что уже прошел ровно месяц с того момента, как они поженились. Она отметила, что жизнь до и после штампа в паспорте ничем не отличаются.
«Сегодня ровно месяц, как мы официально муж и жена. Как новый айфон — все то же самое, только еще немножечко круче», — рассказала певица, опубликовав в блоге фото с торжества.
Для Дакоты это уже второй брак. Она была замужем за певцом Владом Соколовским. В семье родилась дочка Мия. Спустя три года совместной жизни пара распалась. По словам Дакоты, причиной стали измены некогда возлюбленного.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота приехала в ЗАГС на самокате.
Читайте также
68%
0.58 92.30
0.81
Нашли ошибку?