«США решают, когда наступит мир»: Орбан высказался по ситуации с Украиной

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 484 0

Орбан считает, что Украина больше не является суверенным государством

«США решают, когда наступит мир»: Орбан высказался по ситуации с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Сотрудничество между Украиной и Западом провалилось, считает премьер Венгрии.

Украина больше не является суверенным государством, а достижение мира зависит сейчас от США. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Bild.

По его словам, Киеву теперь приходится воевать только благодаря помощи, так как у них нет ни оружия, ни денег.

«США решают, когда наступит мир», — заявил Орбан.

Он также добавил, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось, так как мнение о том, что поставки техники помогут Киеву выиграть в конфликте, — неправильное понимание ситуации и невозможно.

«Моя позиция с самого начала заключалась в том, что мы не должны превращать конфликт в глобальную войну или что-то в этом роде, а должны изолировать его и переложить ответственность с военных на политиков и дипломатов», — говорит Орбан.

Он также заключил, что переговоры просто необходимы, чтобы как можно скорее все это закончилось.

Кстати, до этого Венгрия отказалась потакать Евросоюзу по введению 11-го пакета санкций против России и не поддержала его. Более того, Будапешт постоянно призывает остановить передачу оружия киевскому режиму. Венгрия всячески выступает за прекращение огня и настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной. По мнению властей, регулярные поставки Киеву только усугубляют украинский кризис.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ.

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