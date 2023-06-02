«Смотрим со стороны»: что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Премьер Венгрии Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ

«Смотрим со стороны»: что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ

Фото: Zuma\TASS

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

По мнению премьера, их страна не собирается вовлекаться в конфликт.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может принести только новые жертвы, поэтому нужно немедленно провести мирные переговоры. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет портал Index.

По его словам, Запад просто «в восторге от возможного начала атаки Киева», но прекратить огонь все равно необходимо, чтобы новых жертв не было. Также Орбан напомнил, что Венгрия не собирается вовлекаться в украинский конфликт.

«Венгрия не участвует, мы смотрим на конфликт со стороны», — заявил политик.

Кстати, до этого Венгрия отказались потакать Евросоюзу, который готовит 11-й пакет санкций против России, и не поддержала его. Более того, Будапешт постоянно призывает остановить передачу оружия киевскому режиму. Венгрия всячески выступает за прекращение огня и настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной. По мнению властей, регулярные поставки с оружием для Киева только усугубляют украинский кризис.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Венгрия и Греция не поддержали 11-й пакет санкций ЕС против РФ.

Тема:
Спецоперация
2 июн
ВСУ нанесли удар по территории порта Бердянска
2 июн
«Окопаться» не получится: как можно уничтожить бункеры командования Украины
2 июн
В Херсонской области обнаружили несколько тайников ВСУ
2 июн
«Кричит» земля Донбасса: как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР
2 июн
Идут вперед: российские силы контролируют большую часть Марьинки
2 июн
САУ «Акация» громит позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
1 июн
Минобороны раскрыло подробности попытки украинских боевиков атаковать Шебекино
1 июн
Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову
1 июн
Что происходит в Шебекино после крупной атаки Украины: хронология событий
1 июн
Песков: Путин провел беседу с главой спецназа «Ахмат» Алаудиновым
+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

12:38
ВСУ нанесли удар по территории порта Бердянска
12:33
«Делай, что хочешь»: Анна Седокова публично поссорилась с мужем
12:31
США могут предложить России придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года
12:25
«Тяжелым чем-то бьют» — что происходит в Шебекино сейчас
12:10
В Подмосковье обнаружили крупный арсенал с десятками пистолетов и патронами
12:05
«Смотрим со стороны»: что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023