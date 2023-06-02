«Смотрим со стороны»: что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ

По мнению премьера, их страна не собирается вовлекаться в конфликт.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может принести только новые жертвы, поэтому нужно немедленно провести мирные переговоры. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет портал Index.

По его словам, Запад просто «в восторге от возможного начала атаки Киева», но прекратить огонь все равно необходимо, чтобы новых жертв не было. Также Орбан напомнил, что Венгрия не собирается вовлекаться в украинский конфликт.

«Венгрия не участвует, мы смотрим на конфликт со стороны», — заявил политик.

Кстати, до этого Венгрия отказались потакать Евросоюзу, который готовит 11-й пакет санкций против России, и не поддержала его. Более того, Будапешт постоянно призывает остановить передачу оружия киевскому режиму. Венгрия всячески выступает за прекращение огня и настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной. По мнению властей, регулярные поставки с оружием для Киева только усугубляют украинский кризис.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Венгрия и Греция не поддержали 11-й пакет санкций ЕС против РФ.