На одной из улиц Пскова обнаружили разлитую ртуть

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Рита Миронова
Рита Миронова 27 0

Характерные шарики заметили на тротуаре и на проезжей части.

На одной из улиц Пскова обнаружили разлитую ртуть

Фото: Бурлаков Дмитрий / ТАСС

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В Пскове зафиксировали разлив ртути на улице Индустриальной. Как пишет ТАСС, информацию подтвердили в пресс-службе администрации.

Шарики ртути на участке дороги от улицы Новаторов в сторону микрорайона Паневик обнаружили местные жители. После того, как о ситуации узнали в мэрии, к месту разлива направили специалистов.

«Произошел разлив ртути. Место огорожено, прорабатывается вопрос ликвидации», — сообщил источник.

В соцсетях местные жители сообщали, что ртуть разлилась приблизительно на площади около четырех квадратных метров. При этом на дороге ее уже практически нет из-за потока машин.

Также подробности уточнили в ГУ МЧС России по Псковской области. Там ТАСС подтвердили, что спасатели уже работают на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нефтебаза в Луизиане вспыхнула из-за удара молнии.

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