«НАТО. Вильнюс. Украина»: Зеленский о сроках приглашения своей страны в Альянс

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Зеленский заявил, что есть основания для политического приглашения Киева в НАТО

«НАТО. Вильнюс. Украина»: Зеленский о сроках приглашения своей страны в Альянс

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс», — заявил Зеленский.

Также он добавил, что существует полное понимание того, какие для Украины будут гарантии безопасности. Сейчас Зеленский и его команда работают над тем, чтобы решение саммита было содержательным.

К слову, Альянс и ЕС пока не планируют предоставлять Украине «гарантии безопасности». На быстрое решение, как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, стране рассчитывать не стоит. Вместо этого Украине на саммите НАТО в Вильнюсе, как ожидается, предложат многолетнюю систему военных поставок.

Шольц также указал на то, что опустение арсеналов НАТО привело к тому, что поиск оружия и снарядов для ВСУ превратился в проблему. Соответственно, у Запада сейчас немного другие приоритеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США раскрыты планы Зеленского после провала ВСУ.

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