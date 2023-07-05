Расстроился, что не прошли в финал: почему IVAN пропал после «Евровидения-2016»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 6 651 0

IVAN расстроился, что не прошел в финал песенного конкурса «Евровидение-2016»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem; 5-tv.ru

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Номер артиста был одним их самых ярких на песенном конкурсе.

IVAN огорчился, что не прошел в финал песенного конкурса «Евровидение-2016». Своими воспоминаниями о музыкальном состязании певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Я, например, сильно расстроился тогда, что даже не прошли в финал. Хотя и номер кайфовый был, я его периодически могу пересматривать. В самом конкурсе его выделили как один из самых запоминаемых», — делится артист.

Как признался IVAN, после неудачи на конкурсе он на несколько лет пропал из шоу-бизнеса, ведь у него не было вдохновения заниматься творчеством.

«Хотя сейчас я понимаю, что нужно было сразу что-то выпускать, сразу много всего. Это ничего не значит, прошел или не прошел. Ты был и тебя запомнили, вот это главное», — рассказывает певец.

По признанию артиста, его творческая активность возобновилась относительно недавно. Как предполагает сам IVAN, его возвращение связано с командой людей, которые собрались вокруг него и помогают ему в продвижении, а также немаловажную роль сыграла его супруга, вдохновляющая музыканта на создание песенного материала.

Певец получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на конкурсе «Евровидение» IVAN начал разговаривать на английском языке.

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