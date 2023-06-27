Эстония разработала схему использования активов РФ для помощи Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Премьер Каллас: Таллин разработал схему использования российских активов для помощи Киеву

Эстония разработала схему использования активов РФ для помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Jordan

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Правительство должно одобрить эту схему в ближайшие недели.

В Эстонии разработали юридическую схему использования замороженных в стране активов России для помощи Украине. Об этом сообщает Postimees.

«Решение практически готово, оно обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить. Мы также можем показать другим странам, как такое решение может работать на законных основаниях», — заявила премьер Эстонии Каи Каллас.

В частности, все замороженные в Эстонии активы РФ начнут работать для восстановления Украины в авансовом порядке. Тем самым, если РФ впоследствии компенсирует причиненный ущерб стране, то у нее появится возможность получить компенсацию за конфискованное в Эстонии свое имущество.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов.







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