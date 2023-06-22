Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Эстония передает Украине полевой госпиталь, средство защиты от беспилотников и снаряжение для саперов

Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Тема:
Спецоперация

Страна отправляет уже четвертую полевую больницу.

Эстония планирует помочь Украине тем, что направит в Киев полевой госпиталь, а также средства защиты от беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба эстонского кабинета министров.

Также в пакет помощи входит снаряжение для саперов и медицинского персонала.

«Мы отправляем на Украину уже четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией», — говорится в сообщении.

К слову, Эстония уже давно помогает Украине. Пока известно, что страна уже отправила около 400 миллионов евро, а также медикаменты, устройства связи и многое другое.

А вот США предоставили Украине с момента начала специальной военной операции почти 40 миллиардов долларов только военной помощи.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу.

Тема:
Спецоперация
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