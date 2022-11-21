Скандалы и комендантский час: в каких условиях жил Картрайт накануне убийства

У знаменитости не было своих ключей и телефона. Почему он часто был вынужден оставаться у друзей?

Свидетели по делу о зверском убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) рассказали, в каких условиях он жил перед смертью с женой Мариной Кохал. Друзья исполнителя знали, что супруга не выпускала его из дома и назначала «комендантский час». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, который побывал на заседании Смольнинского районного суда Санк-Петербурга.

Товарищ убитого Юшко Виталий рассказал, что был знаком с покойным с 2013 года. Они встретились на концерте репера и с тех пор периодически виделись. Во время разгара пандемии коронавируса Картрайт был сильно подавлен, потому что жена не разрешала ему покидать квартиру. Три месяца мужчина провел в заточении и говорил, что хочет вернуться домой, на Украину. Последний раз приятели виделись в июне 2020.

Свидетель Алексей последний раз видел Юшко в конце июля того же года. Знаменитость жаловался на частые скандалы с Кохал. Поводы для них были различными, но участились они на фоне эпидемии. По словам друга певца, Картрайт никогда не употреблял наркотики и все доходы отдавал Марине. Она, в свою очередь, установила для покойного комендантский час, поэтому после 11 часов вечера мужчина не мог попасть домой и часто оставался у знакомых. Алексей добавил, что своего телефона и ключей у рэпера не было.

Еще один приятель Картрайта Никита рассказал, что исполнитель зарабатывал на жизнь концертами и музыкой, а всю выручку нес жене. Он также подчеркнул, что Юшко не употреблял запрещенные вещества, однако любил выпить. Последний раз товарищи виделись вечером 23 июля, накануне трагедии. Картрайт приехал к Никите после работы. За бокалом пива рэпер признался, что не хочет возвращаться домой к жене.

29 июля расчлененное тело Энди Картрайта нашли дома на Невском проспекте. Останки хранились в холодильнике среди продуктов. Супруга рэпера сообщила, что обнаружила Юшко мертвым, а причиной смерти послужила передозировка наркотиками. Однако судмедэксперты не обнаружили следы веществ в его крови и опровергли версию.

Изначально Кохал проходила по делу в роли свидетеля, однако позже стала главной подозреваемой. Следствие установило, что у Марины с Александром последнее время отношения не ладились из-за молодой любовницы рэпера. Весной 2022 года вдове вынесли обвинение в убийстве и надругательстве, однако она свою вину не признала и потребовала суда присяжных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Картрайт мог быть жив, когда Кохал распиливала его тело.