В Челябинске у сотрудницы детского сада нашли венерическое заболевание

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 149 0

Воспитанников дошкольного учреждения начали превентивно лечить от возможных инфекций.

В Челябинске у сотрудницы детского сада нашли венерическое заболевание

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Сотрудница одного из детских садов Челябинска оказалась заражена венерическим заболеванием. Об этом сообщили в областном минздраве.

«По информации, предоставленной ГБУЗ „Областной кожно-венерологический диспансер № 3“ у работника МАДОУ „Детский сад № 397 города Челябинска“ во время периодического медицинского осмотра выявлено венерологическое заболевание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в детском саду № 397 срочно проводят диагностику и превентивное лечение всех, кто мог контактировать с зараженной сотрудницей, включая детей.

В свою очередь прокуратура Челябинской области инициировала проверку по факту нарушения прав воспитанников детсада № 397 на охрану жизни и здоровья, в ходе которой будет дана правовая оценка исполнению законодательства об образовании.

Между тем жители Челябинска бурно обсуждают инцидент в соцсетях. Больше всех возмущаются случившимся родители воспитанников детсада № 397. Они утверждают, что в садике «серьезная инфекция», название которой персонал учреждения и врачи скрывают. При этом родителей якобы заставили подписать согласие на забор у детей крови из вены, а самим воспитанникам дают «Азитромицин» (антибиотик, применяемый в том числе при хламидиозе, гонорее и сифилисе — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в детском саду в Москве мальчик выпил жидкость для мытья посуды.

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В Челябинске у сотрудницы детского сада нашли венерическое заболевание

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