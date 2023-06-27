Но даже импотенция — это не самое страшное, к чему может привести его частое употребление.

При частом распитии водки повышается риск импотенции, что приводит к полному отсутствию оргазма. Об этом сообщил в интервью изданию NEWS.RU хирург Александр Умнов. Врач сообщил, что употребление этого алкогольного напитка еще грозит увеличением груди, а именно — гинекомастией из-за роста жира и сбоя гормонального фона.

«Употребление водки может привести к импотенции, так как постепенно снижается количество „здоровых и подвижных“ сперматозоидов, сужаются семенные канальца. Это главная опасность», — предупредил медик.

Дело в том, что из-за сужения семенных каналов, сильно повреждаются нервы в паховой области и корковое вещество в головном мозгу, которое отвечает за получение яркого оргазма. Злоупотребляя водкой, мужчины не всегда отдают себе отчет о том, к каким катастрофическим последствиям для половой жизни это может привести.

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