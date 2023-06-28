В Омске молния стала причиной сильного пожара в жилой пятиэтажке

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Возгорание не мог потупишь даже ливень.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; 5-tv.ru

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В Омске молния стала причиной предварительной масштабного пожара. Она ударила в жилую пятиэтажку, у которой в итоге загорелась крыша. Огнем была охвачена вся кровля, а это почти две тысячи квадратных метров.

Никто не пострадал, но людям придется ночевать в пункте временного размещения. Пожар был такой силы, что его даже не мог потушить ливень. Наоборот, неприятностей людям добавил крупный град. Многие пытались укрыть свои машины от летящего с неба льда всем, что попадалось под руку.

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В Омске молния стала причиной сильного пожара в жилой пятиэтажке

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