В Омске молния стала причиной сильного пожара в жилой пятиэтажке

В Омске молния стала причиной предварительной масштабного пожара. Она ударила в жилую пятиэтажку, у которой в итоге загорелась крыша. Огнем была охвачена вся кровля, а это почти две тысячи квадратных метров.

Никто не пострадал, но людям придется ночевать в пункте временного размещения. Пожар был такой силы, что его даже не мог потушить ливень. Наоборот, неприятностей людям добавил крупный град. Многие пытались укрыть свои машины от летящего с неба льда всем, что попадалось под руку.