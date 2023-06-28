Младенец пострадал при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге

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Иван Юминов
Иван Юминов 17 0

К ликвидации возгорания привлекли 17 человек и пять единиц техники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; Telegram / mchs_official; 5-tv.ru

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Пожар произошел в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали трое людей, в том числе младенец. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасателям удалось эвакуировать 30 человек, включая четырех детей. В ходе этого им пришлось в том числе применить автолестницу.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали помощь двум жильцам и месячному ребенку. К ликвидации пожара привлекли 17 человек и пять единиц техники. Возгорание было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 квадратных метров. По последней информации, причиной пожара стало попадание в дом молнии. На месте инцидента работали 60 человек и 14 единиц техники.

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