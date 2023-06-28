Петербуржцы нашли три мины во время похорон кота

Похороны кота едва не обернулись трагедией для жителей Санкт-Петербурга. Хозяева почившего питомца, копая для него могилу, наткнулись на три мины.

По данным 5-tv.ru, инцидент произошел в лесу в Ломоносовском районе недалеко от СНТ «Нижняя Колония». Петербуржцы сразу же вызвали правоохранителей. Прибывшие на место находки саперы обнаружили там целый склад взрывных устройств.

Фото: 5-tv.ru

Специалисты продолжают работать на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Томской области школьники нашли ручную гранату и случайно взорвали ее.