Петербуржцы нашли три мины во время похорон кота
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Проводы любимого питомца в последний путь едва не обернулись трагедией.
Фото: 5-tv.ru
Похороны кота едва не обернулись трагедией для жителей Санкт-Петербурга. Хозяева почившего питомца, копая для него могилу, наткнулись на три мины.
По данным 5-tv.ru, инцидент произошел в лесу в Ломоносовском районе недалеко от СНТ «Нижняя Колония». Петербуржцы сразу же вызвали правоохранителей. Прибывшие на место находки саперы обнаружили там целый склад взрывных устройств.
Специалисты продолжают работать на месте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Томской области школьники нашли ручную гранату и случайно взорвали ее.
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