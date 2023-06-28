Кулеба пожаловался на неполноценный формат участия Украины в саммите НАТО
В случае, если альянс не примет «сильного решения», возобладает «логика страха», считает министр.
Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl
Украину пригласили принять участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе лишь во встрече «на полях». Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО — Украина, который пройдет на полях саммита», — выразил свое недовольство министр.
По его мнению, в Североатлантическом альянсе отсутствует единая позиция по членству Киева. Так, добавил министр, некоторые страны опасаются приглашения Украины из-за возможной эскалации ситуации, передает CNN. В случае, если НАТО не примет «сильного решения», возобладает «логика страха», предупредил Кулеба.
Саммит альянса пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Страны-участницы блока, по заявлению генсека Йенса Столтенберга, лишь обсудят меры по приближению вступления Украины в альянс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обвинили в нежелании видеть Украину в НАТО.
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