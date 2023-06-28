Археологи раскопали в Помпеях фреску с изображением «пиццы»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Археологи обнаружили в Помпеях фреску с изображением лепешки, которая может быть прообразом пиццы

Археологи раскопали в Помпеях фреску с изображением «пиццы»

Фото: www.globallookpress.com / BAO

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Лепешки с сырной пастой были традиционной пищей бедных граждан Римской империи.

Археологи при раскопках древнеримского города Помпеи обнаружили настенную роспись с изображением лепешки, похожей на современную итальянскую пиццу. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что фреску с «пиццей» нашли на внутренней стене дома, располагавшегося рядом с пекарней. Здание начали раскапывать еще в XIX веке, однако затем работы забросили и возобновили только в январе 2023 года.

Известно, что лепешки с сырной пастой «моретум» были традиционной пищей бедных граждан Римской империи. Паста состояла из соленого сыра, чеснока и пряных трав. Предположительно, именно она стала прародительницей знаменитого соуса песто, в который тоже входят сыр, чеснок и душистая трава.

Также отмечается, что Помпеи, погибшие при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры, расположены всего в 23 километрах от Неаполя — родины современной итальянской пиццы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Помпеях при раскопках были обнаружены новые жертвы извержения Везувия.

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Археологи раскопали в Помпеях фреску с изображением «пиццы»

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