Суд Санкт-Петербурга нашел в песнях Scally Milano пропаганду наркотиков

Рэпер Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев — Прим. ред.) пропагандирует наркотические вещества через свое творчество. К такому выводу пришел Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

Как пояснили в пресс-службе суда, с иском к ним обратился прокурор, который получал жалобы на рэпера Scally Milano и его песни. Музыкальные произведения просили признать запрещенными к распространению среди несовершеннолетних.

По итогам экспертизы, тексты песен содержат пропаганду употребления наркотиков, а также положительное отношение к их торговле. При этом сам исполнитель в своих песнях не скрывает, что сам употребляет запрещенные препараты и не против, чтобы их продавали.

«Данная информация способна сформировать у читателя и слушателя песен желание сделать то же самое, повторить действия автора, а также сформировать позитивное отношение к торговле наркотическими средствами», — уточнили в суде.

Произведения Scally Milano, в которых обнаружили пропаганду наркотиков, будут запрещены к распространению.

История началась 22 апреля — большой сольный концерт Scally Milano был прерван после первой же песни сотрудниками полиции. Долгое время ходили слухи о том, что мероприятие остановили из-за смерти несовершеннолетней от передозировки наркотиками, но информацию даже об интоксикации не подтвердили ни сам исполнитель, ни организаторы концерта, ни правоохранительные органы. Вероятной причиной остановки концерта является антинаркотический рейд.

Сам рэпер и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина позднее сообщили, что исполнитель изменил тексты, убрав из своих песен упоминания о наркотиках и других запрещенных веществах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД пригрозило рэперам уголовной ответственностью за тексты о наркотиках.