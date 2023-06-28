Президент Литвы прибыл с необъявленным визитом в Киев

Глава Литвы Гитанас Науседа отправился в украинскую столицу с необъявленным заранее визитом. В канцелярии президента сообщили о его успешном прибытии в Киев, передает агентство РИА Новости.

В сообщении отмечается, что Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским лично. Ожидается также, что литовский лидер примет участие в приуроченных к 27-й годовщине принятия конституции Незалежной мероприятиях.

Среди прочего, главы двух стран обсудят актуальные вопросы, среди которых членство Украины в Евросоюзе и продолжение оказания военной помощи Киеву с европейской стороны и, в частности, литовской.

Кроме того, как отметили в канцелярии Науседы, литовский и украинский президенты обсудят вопросы вокруг запланированного на июль саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе. Вместе с Зеленским они должны поговорить про расписание.

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