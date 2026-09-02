Министры обороны стран Евросоюза так и не смогли принять решение на неформальной встрече по Украине. Деньги у союзников есть, а вот быстро превратить их в необходимое Киеву оружие не получается.

Накануне Зеленский попросил Брюссель выделить на закупку ракет для комплексов Patriot более двух миллиардов евро из ранее одобренного пакета финансовой помощи. Но американское оружие не вписывается в систему финансирования ЕС. Здесь действует принцип «покупай только европейское». В итоге уже согласованные средства Брюссель пока предпочел оставить у себя.

И на это есть причины. Для той же Германии поддержка киевского режима стала по сути ширмой для усиленной милитаризации. Но несмотря на попытки канцлера Мерца убедить граждан в угрозе с востока, все больше избирателей не согласны с нынешним курсом Берлина и все чаще выходят на улицы.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин о том, какие шаги готовы предпринять европейские чиновники на фоне внутреннего недовольства

Первое сентября в Германии — Антивоенный день. Дата, когда немцы уже развязали однажды мировую. И снова в центре Берлина приходится противостоять угрозе большой войны. На улице — противники сегодняшнего германского перевооружения, их по-прежнему много. В руках — транспаранты. На рюкзаках и кусках картона — неудобные для власти лозунги. Некоторые демонстративно поднимают самый неугодный здесь флаг — российский триколор.

А врагом называют свою же политическую систему.

— Населению преподносят совершенно беспочвенную ложь о том, что Россия хочет на нас напасть. Какая чушь. У России нет для этого никаких причин. Это как раз Федеративная Республика Германия больше не располагает необходимыми ресурсами и ищет доступ к сырью, чтобы продолжать существовать. Вот у них есть причина нападать.

Шествием в столице не ограничивается. В Кельне антивоенный альянс открыл сразу шестидневный протестный лагерь, обвиняя оборонный концерн Rheinmetall в разжигании войны и требуя его разоружения. В правительственном квартале Берлина живая цепь протестующих вытягивается под окнами тех, кто и принимает эти милитаристские политические решения.

Но чем громче эти требования звучат на улице, тем активнее европолитики действуют зеркальным образом, продолжая создавать все новые военные группы, коалиции и оборонные союзы.

Еще одну военно-бюрократическую структуру решили назвать High Level, «на высшем уровне». Кая Каллас объявляет: уже на следующей неделе Брюссель соберет высокопоставленных политиков и военных из стран ЕС, Великобритании и Украины. Но ведь уже сейчас понятно, что все они давно уперлись в потолок собственных возможностей. Для Киева уже пытаются хотя бы армейскую просрочку отыскать.

«Европа инвестирует в оборону больше, чем когда-либо прежде. Но одни только расходы сами по себе не являются гарантией успеха. У нас есть пробелы в вооруженных силах, поэтому ЕС и НАТО должны работать вместе. Мы действуем недостаточно быстро, а уровень угрозы растет», — сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Форматов для бесконечных встреч и обсуждений и без того десятки: «Рамштайн», «Коалиция желающих», центры подготовки украинских военных, специальные фонды на оружие, многомиллиардные кредиты, отдельные программы закупок. Сама Каллас признает: Европа тратит на оборону уже больше, чем когда-либо. Но каждый новый рекорд почему-то тут же объявляют недостаточным.

Экс-министр экономики Франции Брюно Ле Мэр предлагает еще одну надстройку — федерацию шести стран ЕС.

«Если Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды и Польша не объединятся в форме федерации государств и наций, то завтра Европа, Франция станут колонией Китая и колонией Соединенных Штатов», — сказал Брюно Ле Мэр.

В ту же копилку — бывший британский депутат Ник Боулз рассуждает о еще одном отдельном соглашении Британии, Украины и Европы. Куда делись те, что Зеленский заключал пачками во время прошлогодних европейских марафонов?

«Нам необходимо новое соглашение, которое позволит Британии, Украине и Европе вместе отвечать на угрозы и вызовы будущего», — пишет The Spectator.

Чего действительно не хватает всем этим странам, так это хоть какого-то союза внутри самого же Евросоюза.

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