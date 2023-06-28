Зеленский внес в Раду закон об обязательном английском языке для чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду сделать знание английского языка обязательным для чиновников и военных. Глава Незалежной внес соответствующий законопроект.

Согласно опубликованному на сайте парламента документу, английский язык в стране приобретет статус языка международного общения. Иностранной речью обязаны будут владеть главы местных администраций, офицеры, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, а также других служб и госорганов.

«Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине», — написано в тексе проекта.

Законопроект был внесен в Раду с особой отметкой Зеленского. Украинский лидер передал парламенту «неотложный документ».

Прежде на сайте президента Незалежной появилась петиция от граждан с призывом разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. По мнению украинцев, дружба республики с Россией несет некоторые риски национальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.