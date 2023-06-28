Посланник Ватикана по Украине Маттео Дзуппи прибыл в Москву

Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине.

Известно, что в столицу он прибыл во вторник вечером и планирует провести здесь два дня. Ожидается, что Дзуппи встретится с Архиепископом Павлом Пецци и примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве. Не исключается также, что состоится беседа и с патриархом Кириллом.

При этом официально о визите не сообщала ни одна из сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по просьбе Папы Римского Франциска Дзуппи выступит в качестве папского посланника в целях инициации «путей мира» между Россией и Украиной.