Посланник Ватикана по Украине Маттео Дзуппи прибыл в Москву

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Он пробудет в столице несколько дней.

Посланник Ватикана по Украине Маттео Дзуппи прибыл в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Â©Massimiliano MIGLIORATO/CPP

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Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине.

Известно, что в столицу он прибыл во вторник вечером и планирует провести здесь два дня. Ожидается, что Дзуппи встретится с Архиепископом Павлом Пецци и примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве. Не исключается также, что состоится беседа и с патриархом Кириллом.

При этом официально о визите не сообщала ни одна из сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по просьбе Папы Римского Франциска Дзуппи выступит в качестве папского посланника в целях инициации «путей мира» между Россией и Украиной.

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