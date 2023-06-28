«Отказ от российского наследия»: Зеленский перенес празднование Рождества

Целью нового законопроекта является отказ от навязывания праздника, который отмечают обычно 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом говорится в официальном документе.

«Украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова», — говорится в сообщении.

Также в документе указывается, что целью нового законопроекта является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования 25 декабря. Также переносятся даты празднования Дня украинской государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября).

К слову, уже в 2017 году католическое Рождество на Украине празднуют на государственном уровне, а 25 декабря — официальный выходной день.

До этого Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение перейти на новоюлианский календарь и будет отмечать Рождество 25 декабря, вместо 7 января. Также сместились и другие даты важных христианских праздников. Например, Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 1 октября (вместо 14 октября), Крещение — 6 января (вместо 19 января), День святого Николая — 6 декабря (вместо 19 декабря). Нетронутыми оставили только Пасху и Троицу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине решили перенести великий праздник.