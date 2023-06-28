В Москве женщина впала в кому после выпитого пива

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 282 0

Двухдневный загул молодой гражданки Белоруссии завершился в реанимации столичной клиники.

В Москве женщина впала в кому после выпитого пива

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Московская полиция проводит проверку по факту госпитализации в одну из столичных больниц 25-летней уроженки Белоруссии в состоянии комы и со сломанным носом.

Как выяснил 5-tv.ru, девушка в мае приехала в российскую столицу на заработки вместе со своим 31-летним супругом. Мужчина быстро устроился монтажником в строительную компанию, а вот супруге не везло — она никак не могла найти работу.

Видимо, от скуки девушка ушла в загул, да так, что отсутствовала дома два дня. Придя под утро изрядно пьяной, она заявила мужу, что пила пиво и, игнорируя его расспросы, легла спать.

Супруга такое объяснение двухдневного отсутствия жены не устроило. Он принялся выпытывать у нее, где она была, однако та в ответ молчала. Чтобы привести жену в чувство, мужчина стал плескать на нее воду. Однако и это не помогло.

Заподозрив неладное, супруг вызвал скорую помощь. Девушку доставили в реанимацию в состоянии комы, отравлением неизвестными веществами и левосторонней нижнедолевой пневмонией. Медикам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также у девушки оказался сломан нос, что вызвало у правоохранителей вопросы к ее супругу. Тот пояснил, что пытался перенести жену на диван, но уронил, и она якобы ударилась головой о спинку мебели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный житель Нижнего Новгорода избил бортпроводника на авиарейсе из Москвы во Владивосток.

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