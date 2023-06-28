На 150 метров: новые условия для запуска беспилотников в России

Это откроет новые возможности для решения задач в самых разных областях.

В России с 1 марта 2024 года для гражданских беспилотников будут упрощены процедуры организации полетов. Об этом сообщает Минтранс.

«Теперь разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон», — говорится в сообщении.

Такие зоны определит Минтранс России по представлению региональных и местных властей. Более того, чтобы организовать такой полет беспилотниками весом до 30 килограммов людям не потребуется подавать план перемещения авиационным властям.

Также упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве. С 1 марта можно будет совершать полеты на высотах менее 30 метров от земной или водной поверхности на удалении более пяти километров от контрольных точек аэродромов и двух километров — от посадочных площадок без установления кратковременных ограничений в воздушном пространстве.

К тому же, появится возможность направлять план полета с помощью цифровой платформы обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства РФ и оперативно получать всю необходимую информацию для выполнения полета, включая разрешения органов местного самоуправления.

По мнению представителей Минтранса, такие нововведения откроют новые возможности для решения задач. Например, беспилотники могут применяться для экспресс-доставки почты и продуктов, перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и многое другое.

До этого Минцифры создало специальную рабочую группу для разработки правила использования систем борьбы с беспилотниками. В последние годы такие глушилки появились в свободном доступе и стали создавать серьезные проблемы мобильному интернету, глушить голосовые звонки, Wi-Fi, беспроводные фиксированные сети, промышленные системы и электронику силовых структур.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что грозит за запуск дронов в России.