Лишение свободы или штраф? Что грозит за запуск дронов в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Росавиация: за несанкционированный запуск дронов грозит штраф до 50 тысяч рублей

Лишение свободы или штраф? Что грозит за запуск дронов в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Что будет, если человек при этом пострадал?

За несанкционированный запуск дронов в России грозит ответственность. Об этом сообщает Росавиация.

«Мы полагаем необходимым рассказать о том, что нарушение правил использования воздушного пространства влечет наложение штрафов, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы», — говорится в сообщении.

Известно также о том, что для физических лиц штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей и от 250 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Также в ведомстве уточняют, что в случае, если при использовании дрона кто-то пострадал или погиб — до 7 лет лишения свободы.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще в начале мая напомнил жителям столицы об ответственности за несанкционированный запуск беспилотников. Уточняется, что это сделано для облегчения работы правоохранителей.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались атаковать Кремль. Два дрона были оперативно выведены из строя и не повредили ничего, кроме флагштока дворца.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как полеты беспилотников запретили в Санкт-Петербурге.

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