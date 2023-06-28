Умерла звезда «мыльных опер» из Мексики Хоана Брито

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 434 0

Звезда мексиканских сериалов Хоана Брито умерла в возрасте 79 лет

Умерла звезда «мыльных опер» из Мексики Хоана Брито

Фото: Кадр из к/ф «Prada и чувства», реж. Анхель Грасиа, 2011 г.

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Что стало причиной смерти актрисы и режиссера?

Ушла из жизни мексиканская актриса сериалов и кино Хоана Брито. Об этом сообщила в соцсетях Национальная ассоциация актеров ANDA.

Известно, что причиной смерти актрисы стала почечная недостаточность. О проблемах со здоровьем она узнала лишь год назад. На момент смерти Брито было 79 лет.

Помимо съемок в сериалах и кино, актриса занималась озвучкой: ее голос можно услышать во многих аниме и мультфильмах.

На ее счету много значимых фильмов, наиболее известные среди которых «Просто Мария», «Роза Гваделупа», «Волчье логово», «Девчонка», «Пепел и алмазы», «Дикое сердце», «Тереза» и «Секс и другие секреты».

Хоана Брито была также режиссером с высшим образованием. Последний проект, в котором она участвовала как актриса, вышел в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что 27 июня умер актер из культовой «Санта-Барбары» Николас Костер.

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