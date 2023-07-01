IVAN изначально не хотел выступать в образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска». Об этом певец эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По признанию артиста, у него был обширный выбор из костюмов, в которых он бы мог предстать на проекте. И когда во время просмотра нарядов IVAN в первый раз увидел Гусеницу, ничего кроме смеха этот образ у него не вызвал.

«А исполнительный директор Сергей Савин эту Гусеницу отложил. Я говорю: „Что? Да ладно. Какая Гусеница?“. И потом все-таки мы решили вернуться к этому костюму», — вспоминает IVAN.

Певец признается, что из-за больших габаритов Гусеницы ему было сложно выступать в ней на сцене.

«Ты же постоянно выходишь в образе. Ты танцуешь, ты пляшешь, начинаешь виться в этой Гусенице. У меня там такие карнавалы получались, что я мокрый оттуда вылазил. <…> А когда я смотрел запись с репетиций, чтобы запомнить где стоять, что делать, то разочаровывался. Внутри костюма я плясал как в последний раз, а Гусеница просто со стороны медленно передвигалась: пару раз ножкой топнет и все», — делится IVAN.

Тем не менее певец органично сумел вжиться в образ. IVAN очень ласково отзывается о своем персонаже и называет Гусеницу неповоротливой и доброй.

«Гусеничка! Счастливая радость моя желтая!» — с любовью говорит музыкант.

Свой костюм певец считает удачным, ведь он смог отлично скрыть его рост, который составляет 195 см.

«Там вообще любого роста человек может быть. Костюм огромный сам по себе, и непонятно, через что ты смотришь: через глаза, через рот или через что-то другое», — отметил IVAN.

IVAN получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. Певец покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN во время своих выступлений в шоу «Маска» прятал хрипоту в голосе.